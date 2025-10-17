Hemocentro de Londrina está com estoques baixos e solicita doações de sangue

O Hemocentro Regional de Londrina, do HU (Hospital Universitário) - UEL (Universidade Estadual de Londrina), informou, nesta sexta-feira (17), que os estoques dos tipos sanguíneos estão: A-, B- e O-, em nível crítico; O+ em nível baixo; e AB- com estoque zerado, e precisam de doação. Mas a doação é bem-vinda de todos os tipos sanguíneos.





Quem doar vai contribuir com o atendimento do Hemocentro do HU, responsável pela distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes para mais de 23 hospitais da região.

O doador deve ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50kg e apresentar bom estado de saúde. É preciso apresentar documento oficial com foto e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.





O Hemocentro fica na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156, ao lado da Maternidade do HU. O atendimento é realizado de segunda a sexta- feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Para mais informações: (43) 3371-2356 ou 99115-3927 (whatsapp).