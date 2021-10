Hospitais de Londrina passam a ser gerenciados pelo estado e poderão atender mais pacientes

Os Hospitais Zona Norte e Zona Sul de Londrina passam a ser gerenciados pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O novo modelo foi formalizado pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, em evento em Londrina, nesta sexta-feira (1). Com a mudança, a expectativa é ampliar serviços para os demais municípios da região, otimizando as estruturas e melhorando a capacidade de cobertura assistencial no Estado.

No Hospital Zona Sul também foram abertos dez novos leitos para atendimento na área da saúde mental. A estrutura representa o início do processo pós-Covid, como uma estratégia complementar da atenção básica em saúde, que já vem sendo desenhada pelo Governo.





Foram R$ 40 mil em investimentos. Somente no primeiro semestre deste ano, 310 internações relacionadas à saúde mental aconteceram no hospital, além de quase 900 atendimentos no Pronto-Socorro. “Estamos nos preparando para este novo cenário e, agora, com a ampliação de leitos, certamente a política da saúde mental pode representar um atendimento mais humanizado e em sintonia com as competências municipais acerca do cuidado dos pacientes psiquiátricos”, disse o diretor no HZS, Geraldo Junior Guilherme.





Cada um dos hospitais recebeu da Secretaria da Saúde 15 novos computadores para a renovação de equipamentos e modernização do funcionamento operacional das áreas administrativas. Em breve, obras de reparo também serão feitas nas duas instituições, representando cerca de R$ 600 mil em investimentos para recuperação estrutural.





"A vinda do secretário Beto Preto para a formalização deste novo formato para os hospitais representa o carinho e o interesse que o Governo e a Secretaria têm com Londrina e a região. Certamente vamos retribuir esta confiança com melhor atendimento para as pessoas”, avaliou o diretor do Hospital Zona Norte, Reilly Lopes.