HU: Exames para presença de bactéria dão negativo

O Laboratório de Microbiologia do HU/Londrina, concluiu nove dos 10 exames

realizados nas culturas colhidas dos pacientes que estavam internados no

Pronto Socorro do HU para verificar a existência da bactéria Klebsiella

pneumoniae.

Todos apresentaram resultado negativo para a

presença da bactéria. O último exame tem previsão para ser finalizado no domingo.

A princípio foi divulgado que seriam feitos 25 exames nos pacientes do

Pronto Socorro. Entretanto, foram descartados os pacientes do Pronto

Socorro Pediátrico e Pronto Socorro Obstétrico porque os mesmos não

tiveram contato físico com o primeiro paciente que apresentou a bactéria e

nem ocuparam o mesmo espaço.

Atendendo normas internas, os exames serão repetidos na semana que vem

visando garantir a segurança dos pacientes.