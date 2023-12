Informe sobre a dengue no Paraná registra 876 novos casos em uma semana

Mais 876 casos de dengue foram registrados no Paraná de acordo com o boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (5) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Com isso, já são 4.398 casos confirmados e outros 6.267 estão em investigação.





Ainda segundo o boletim, nenhuma morte pela doença foi registrada nesta semana; Portanto, o Estado segue com um óbito neste período epidemiológico, que teve início em 30 de julho e segue até julho de 2024.

As 22 RS (Regionais de Saúde) possuem casos confirmados, sendo que a maioria dos casos estão registrados na 17ª RS de Londrina (871), 15ª RS de Maringá (754), 14ª Regional de Paranavaí (524), 1ª RS de Paranaguá (326) e 16 ª RS de Apucarana (287).





Quanto aos municípios, dos 399 existentes no Estado, 216 possuem casos confirmados. As cidades com o maior número de confirmações seguem sendo Londrina, com 768 casos, e Maringá, com 545.





Por fim, o boletim traz 296 casos notificados de chikungunya, sendo que 21 foram confirmados. Em relação ao Zika Vírus, o informe apresenta 29 casos notificados e nenhum confirmado.