HU de Londrina vai reativar total de 40 leitos para pacientes com Covid-19

O HURNP (Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná), em Londrina, irá reativar 40 leitos de enfermaria para atender a demanda de pacientes infectados pelo coronavírus. Segundo a superintendente do HU de Londrina, Vivian Feijó, o hospital já saltou de 51 para 76 leitos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"E semana que vem vamos para 91, ou seja, no dia 18 deste mês já ativei 25 e semana que vem serão mais 15", declarou Feijó. No fim de 2021 o HU havia anunciado a redução de leitos por causa da redução de óbitos e também die casos de Covid-19.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Nos próximos dias será a vez do Hospital Santa Casa de Irati (12 leitos), Hospital Universitário de Ponta Grossa (9 leitos) e Hospital Universitário de Maringá (10 leitos). A Secretaria Estadual da Saúde iniciou o processo na sexta-feira (21) e até ao final do mês está prevista a abertura de pelo menos 485 vagas.





Continue lendo na Folha de Londrina.