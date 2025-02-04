Lidar com mais de 200 tipos de câncer é desafio da oncologia

Um dos grandes desafios da atualidade é o crescente número de diagnósticos de câncer, a segunda maior causa de morte no mundo, com cerca de 10 milhões de óbitos anuais, atrás apenas das doenças cardiovasculares, como AVC e infarto. E um gargalo é saber lidar com a multiplicidade dos cânceres -já são mais de 200 tipos catalogados. As histórias de vida também pesam na jornada oncológica, já que cada um, com seu organismo, lida de forma diferente com a doença.





Nesta terça (4), é celebrado o Dia Mundial do Câncer, promovido pela IUCC (União Internacional para Controle do Câncer), e o mote da campanha deste ano é "unidos pelo único" (united by unique), em prol de um cuidado centrado na pessoa.





Há 11 anos, a publicitária Fernanda Natel, 35, percebeu uma bolinha na axila. Não doía e não a preocupava tanto, mas, após seu pai insistir, foi ao dermatologista, e marcou uma cirurgia, em consultório, para remover a tal bolinha. O problema foi que ela voltou a crescer, e notou-se que era vascularizada, ou seja, que era alimentada por vasos sanguíneos. Mau sinal.





Nova cirurgia, agora num hospital, e nova análise anatomopatológica. Era câncer, um sarcoma de Ewing, um tumor raro e agressivo. A doença costuma afetar crianças e adolescentes, é mais comum no sexo masculino e aparece mais nos ossos do que em partes moles (mostrando que certezas absolutas não combinam com medicina).





Apesar da raiz comum (um crescimento anormal e desordenado de células, com capacidade até de invadir outros órgãos e atrapalhar o funcionamento do organismo), cada câncer tem seu próprio conjunto de fatores de risco, embora alguns, como sedentarismo, tabagismo e obesidade, apareçam em diversas listas e contribuam também para o aumento de tumores em pessoas jovens.





Fernanda, aos 24 anos, porém, não tinha esses fatores de risco ambientais, derivados da alimentação e do estilo de vida, que são responsáveis por entre 30% e 50% das mortes por câncer. Ela sempre teve uma vida ativa, até praticava wakeboard (aquele esporte com prancha no qual a pessoa é puxada sobre a água).

Provavelmente algum gene deve ter entrado na conta e pesado a favor do surgimento da doença.





Além da terceira cirurgia, que invadiu oito centímetros no músculo para remover qualquer sinal do tumor, Fernanda passou por 51 sessões de quimioterapia, num regime que combinava cinco drogas diferentes, e por 26 sessões de radioterapia. Antes disso, congelou óvulos, por causa do risco de perda da fertilidade -manter a chance de ser mãe era uma das suas prioridades e uma motivação para enfrentar a tempestade.





"A gente passa mal, tem ferida no corpo inteiro. É ruim até para fazer xixi, porque vem ferida lá, ferida aqui... Tudo que você pode imaginar. Mas enfrentar tudo com sorrisos, com alegria, foi minha forma de sobreviver na cabeça, porque é uma doença muito cabeça. Se você se deixar levar, você vai embora, porque é muito difícil, dói tudo", relata Fernanda.



