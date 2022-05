Londrina abre agendamento da 3ª dose da vacina contra a Covid para adolescentes

Atendendo a nova orientação do Ministério da Saúde - anunciada na semana passada, a secretaria de Saúde de Londrina ampliou a vacinação com terceira dose contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos. São quase 24 mil pessoas nesta faixa etária que já podem agendar a imunização no site da prefeitura (londrina.pr.gov.br). Para receber o reforço é necessário que a segunda dose tenha sido aplicada há, pelo menos, quatro meses.

No sábado (4), o município realizará um mutirão para vacinar este público durante todo o dia nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Ouro Branco, Eldorado, jardim do Sol, Santa Rita, Armindo Guazzi, Vila Casoni, Guanabara, Parigot de Souza e Maria Cecília. Nesta data serão ofertadas cinco mil vagas para primeira, segunda e terceira dose de adolescentes.

“É um público que tem uma vida muito ativa, que está nas escolas, circulando e, consequentemente, mais exposto a uma possível contaminação pela Covid. Depois volta para casa. É muito importante que se vacine, que faça o reforço agora, até mesmo como medida de proteção coletiva e não apensas individual”, destacou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.





