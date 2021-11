Londrina abre agendamento da vacina contra Covid-19 para adolescentes a partir de 14 anos

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde desta quarta-feira (3) que estão liberados novos agendamentos para vacina contra a Covid-19 aos adolescentes a partir de 14 anos com cadastro já validado pela Saúde. Agende aqui.



Além deste público, os profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos que já completaram seis meses da segunda dose (que tenham tomado até 11 de maio) também podem fazer o agendamento para a terceira dose no site da Prefeitura de Londrina.

Pontos de vacinação





As doses estão sendo aplicadas, de segunda a sábado, das 7h às 19h, em cinco locais. Além do CCI Norte (R. Luís Brugin, 570), o trabalho é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco (R. Flor dos Alpes, 570), Eldorado (R. Tertuliano, 800), Jardim do Sol (R. Via Láctea, 877) e Alvorada (Av. Poços de Caldas, 85). Aos sábados, a UBS Ernani Moura Lima (R. Gerônimo Máximo, 30) também participa da vacinação, no mesmo horário que os demais espaços.