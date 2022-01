Londrina acumula 102.351 casos e 2.353 mortes pela Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou novo boletim referente aos números do coronavírus em Londrina nesta segunda-feira (31) com a confirmação de mais 709 casos da doença. São 102.351 no total. Duas mortes foram registradas.

Trata-se de um homem de 75 anos e uma mulher de 79. As mortes foram registradas em 26 e 29 de janeiro, respectivamente. Segundo a Saúde, ambos tinham comorbidades. Com as duas mortes, a cidade atinge 2.353 registros.

Londrina está monitorando 1.246 casos ativos da doença. São 1.168 pacientes em isolamento domiciliar e 78 internados, sendo 26 em UTIs da cidade e 54 em enfermarias.





Conforme o boletim, a média móvel de casos confirmados nos últimos sete dias é de 667,7.





Nesta segunda, o informe apresenta 799 pacientes recuperados da Covid-19, sendo 98.752 desde o início da pandemia.