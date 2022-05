Londrina chega a 2.507 mortes em decorrência do novo coronavírus

O boletim da pandemia em Londrina desta quarta-feira (18) registra 355 novos casos confirmados e dois óbito por Covid-19, além de 245 pacientes curados.

As mortes foram de duas mulheres com comorbidades: uma de 78 anos, com swab positivo para coronavírus em 13/05, que evoluiu a óbito em 13/05. Outra de 88 anos, internada em hospital filantrópico em 11/05, com swab positivo para coronavírus em 11/05, faleceu em 17/05.

O município monitora 954 casos ativos de Covid-19. Deste total, 923 estão em isolamento domiciliar. Outros 31 estão internados, sendo em 22 leitos de enfermarias e outros nove em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Dos 134.003casos confirmados desde o início da pandemia, 130.542 pacientes se curaram.





Londrina contabiliza 2.507 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.