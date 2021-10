Londrina chega a 85.577 casos positivos do novo coronavírus

Londrina atingiu neste domingo (17) 85.577 casos positivos do novo coronavírus, segundo dados do boletim atualizado pela prefeitura com dados oficiais. São 155 confirmações a mais do que o último relatório.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O município acumula 2.225 mortes em decorrência da infecção causada pela Covid-19. Não houve registros de óbitos nesta data.

Continua depois da publicidade





O total é de 82.907 pacientes curados, 96 a mais do que sábado (16).





Há 445 casos ativos da doença. Entre os pacientes ativos, 330 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 115 estão internados, sendo 62 em leitos moderados, de enfermaria, e outros 53 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Continua depois da publicidade



Aguardando o resultado de exames, 83 casos suspeitos seguem em andamento. Outros 173.243 foram descartados, mediante resultado negativo.