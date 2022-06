Londrina libera 6.800 vagas para vacinação Covid-19 no sábado

Dez UBS (Unidades Básicas de Saúde) da área urbana de Londrina vão abrir neste sábado (2) somente para vacinação Covid-19. Das 8h às 18h, para atender o público infantil e adulto, mediante agendamento prévio que deve ser feito no portal da Prefeitura. No total, a zecretaria Municipal de Saúde liberou 6.800 vagas para este dia.

As UBSs que farão plantão são: Santa Rita e Jardim do Sol (região oeste); Vila Brasil (centro); Piza e Ouro Branco (região sul); Chefe Newton e Campos Verdes (zona norte); Armindo Guazzi e Ernani (região leste).

Para ser imunizado, é necessário fazer o agendamento eletrônico com antecedência, selecionando a UBS de preferência. Na sequência, no calendário, o usuário escolhe o dia e o horário entre as opções disponíveis.





Ao chegar no local, é preciso ter em mãos um documento de identificação com foto (CNH ou RG, por exemplo); o comprovante de agendamento emitido pelo portal da Prefeitura, contendo o QR Code; e a carteira de vacinação onde estão registradas as doses anteriores.





Para as crianças, a imunização contra o novo coronavírus om doses pediátricas é fornecida para o público de cinco a 11 anos, com direito a duas doses.

As doses de reforço são aplicadas no público a partir dos 12 anos, 120 dias após a aplicação da última dose. E o segundo reforço, ou quarta dose, está liberado para toda população a partir dos 40 anos. Também é necessário aguardar um intervalo de 120 dias entre os reforços.