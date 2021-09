Londrina libera vacinação contra Covid-19 para 18 anos com nova Balada da Vacina

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), liberou nesta terça-feira (15) o agendamento para vacinação contra Covid-19 aos jovens com 18 anos de idade ou mais. Quase 20 mil jovens estão com seus cadastros aptos para agendar, pelo Portal da Prefeitura, a aplicação da primeira dose. Com a estimativa de grande procura pelo público, será realizada, neste final de semana, a segunda edição da Balada da Vacina.





A Balada da Vacina retorna ao Centro de Imunização da Zona Norte, e começa às 7h de sábado (18), com encerramento no domingo (19) às 19h. Nessas 36 horas ininterruptas de vacinação, devem ser atendidos cerca de cinco mil pessoas. O Centro de Imunização fica localizado no prédio do CCI Norte, na esquina da Avenida Saul Elkind com a Rua Luís Brugin.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, essa ampliação das faixas etárias para a vacinação Covid-19 foi viabilizada pelo envio de, aproximadamente, 21 mil doses de imunizantes para Londrina.





A agenda para vacinação contra a Covid-19 oferece vagas a partir deste sábado (19), com datas abertas até a próxima quarta-feira (22). “Ao todo, estamos oferecendo 25.650 vagas para todo esse público que vai receber a primeira dose e os que vão agendar a segunda dose”, citou Machado.





Acompanhando o funcionamento do Centro de Imunização da Zona Norte, no sábado (19) estarão abertas as salas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Vila Casoni. Excepcionalmente, também haverá atendimento na UBS do Ernani.





E no domingo (20), a vacinação prossegue com a Balada da Vacina no CCI Norte, e nas UBSs do Ouro Branco e Vila Casoni. A lista de endereços pode ser conferida na página da SMS, no Portal da Prefeitura.