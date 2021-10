Londrina promove Revoada da Vacina para adolescentes neste final de semana

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar a Revoada da Vacina, neste final de semana, no Centro de Imunização da Zona Norte, na Avenida Saul Elkind com a Rua Luís Brugin. A programação acontecerá no sábado (23) e domingo (24), das 7h às 19h. Todas as 3.500 vagas que foram oferecidas para estes dois dias já foram preenchidas.

O objetivo da Revoada da Vacina é atrair os jovens para se vacinar contra a Covid-19, pois o município abriu a vacinação para pessoas a partir de 15 anos. “Para celebrar esse momento tão esperado as nossas equipes estão preparando com muito carinho uma recepção especial aos nossos adolescentes”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

O Centro de Imunização será decorado e contará com recursos como luzes, fumaça, espaço para fotos e com a presença de um DJ, para animar ainda mais esse público. A Guarda Municipal de Londrina e equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estarão presentes, para garantir segurança ao trânsito.





No ato da imunização é preciso apresentar documento de identificação com foto, como RG, e o comprovante de inscrição, que contém o QR Code, emitido no Portal da Prefeitura. Os menores de idade podem comparecer na vacinação sozinhos, desde que munidos de um formulário de autorização assinado pelos pais ou responsáveis.

As vagas de agendamento para a vacinação contra a Covi-19 no final de semana já foram preenchidas, contudo as agendas estão liberadas para a próxima semana. A Prefeitura disponibiliza 5 mil vagas por dia, distribuídas nos pontos de vacinação disponibilizados em Londrina. Para ser atendido, tanto no Centro de Imunização quanto nos outros locais disponíveis, é necessário agendar a aplicação pelo Portal da Prefeitura.





Além do Centro de Imunização, no momento a Prefeitura conta com as seguintes salas de vacinação: Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ouro Branco (R. Flor dos Alpes, 570), Eldorado (R. Tertuliano, 800), Jardim do Sol (R. Via Láctea, 877) e Alvorada (Av. Poços de Caldas, 85).





Balada da Vacina





Assim como a Revoada da Vacina, a Prefeitura de Londrina realizou duas edições da Balada da Vacina, com a vacinação de mais de 10 mil jovens acima de 18 anos, contra a Covid-19. Na ocasião, o público foi embalado por músicas na discotecagem e apresentações ao vivo e o local foi totalmente decorado com luzes de LED coloridas, canhão de luz e globo refletor no teto.





Vacinômetro





Até às 20h desta quinta-feira (21), a Prefeitura de Londrina aplicou 752.135 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 407.443 são referentes a primeiras doses, 311.896 a segundas doses, 19.690 a terceiras doses e 13.106 doses únicas.