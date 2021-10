Londrina recebe mais 38 mil doses da vacina contra o coronavírus

A manhã desta segunda-feira (4) iniciou com a distribuição de 390.880 doses da vacina contra o coronavírus nas 22 regionais de saúde do Paraná. Ao total, são 194.250 vacinas para segunda dose (D2), 19.960 para primeira aplicação (D1) na população acima de 18 anos e 176.670 para dose reforço (DR) em idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde.



As doses destinadas para D2 tratam-se da AstraZeneca/Fiocruz e referem-se ao complemento do esquema vacinal da 30ª e 31 remessas. Os imunizantes para D1 do remanescente da população adulta que ainda não se vacinou são da CoronaVac/Butantan.

Já as DR, conforme orientação do Ministério da Saúde, serão da farmacêutica norte-americana Pfizer/BioNTech, divididos em 146.250 para trabalhadores da saúde e 30.420 para idosos acima de 60 anos. As doses para reforço são destinadas às pessoas que tenham tomado a D2 ou dose única (DU) até 31 de março.





Este é o primeiro lote do Ministério da Saúde para DR nestes públicos. Anteriormente, somente imunossuprimidos e idosos acima de 70 anos haviam sido contemplados. A estimativa, segundo o Plano Estadual de Saúde, é que mais de 1,7 milhão de pessoas tenham mais de 60 anos no Paraná e pelo menos 381.426 trabalhadores de saúde residam no Estado.

