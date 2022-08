Londrina registra primeiro caso de varíola dos macacos

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta terça-feira (16), o primeiro caso de varíola dos macacos diagnosticado no município de Londrina. O paciente é um homem de 31 anos que procurou atendimento em uma unidade básica de saúde com lesões na pele características da doença. Ele está em isolamento domiciliar e sendo monitorado pelas equipes de profissionais de saúde.

O resultado do exame saiu na última sexta-feira (12) e, segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, quando o país declara transmissão comunitária, como aconteceu no Brasil, isso se aplica a todos os municípios com casos positivos da doença. “A gente não identifica o caso índice, ou seja, de quem ele pegou a doença, então nós podemos classificar o Paraná e o Brasil com transmissão comunitária da doença.”





