Londrina tem nove mortes e 212 casos de coronavírus novos nesta terça

O boletim da pandemia em Londrina desta terça-feira (5) registra mais nove mortes e 212 novos casos confirmados de Covid-19 no município. Os dados foram consolidados às 18h52.

Os números contrastam com os divulgados no fim de semana, quando houve uma morte o sábado (2) e nenhuma no domingo (3).

Os óbitos do boletim desta terça são dois considerados “antigos”, de uma paciente de 60 anos, ocorrido em 16 de setembro, e de outra de 81 anos, ocorrido no sábado (2).





A seguir, a sequência de óbitos recentes, de acordo com a divulgação da Secretaria Municipal de Saúde:

