Londrina terá mutirão de vacinação contra a gripe neste sábado

Londrina terá um mutirão de vacinação contra a gripe neste sábado (20), das 8h às 18h, em cinco UBS (Unidades Básicas de Saúde): Parigot de Souza, Jardim Ideal, Eldorado, Guanabara e Alvorada.





Segundo a Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (secretaria Municipal de Saúde), para esta ação, foram disponibilizadas 10 mil vagas para a população em geral, com mais de 6 meses de idade. Especificamente para receber a dose no mutirão, é obrigatório fazer o agendamento no site da prefeitura (clique aqui).

Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a SMS observou uma grande demanda nas UBSs, desde a terça-feira (16), com a liberação da imunização para todos os públicos. “Com isso, para que possamos ampliar o número de pessoas vacinadas e, consequentemente, proteger a nossa população de forma adequada, vamos realizar este mutirão”, apontou.





Nos demais dias, a vacina contra a gripe é aplicada em todas as UBSs de Londrina, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Neste caso, a aplicação é feita por livre demanda, ou seja, sem precisar de agendamento. A recomendação é que as pessoas procurem a unidade de referência ou a mais próxima de onde reside. Clique aqui para ver a lista e endereços das UBSs.





O imunizante ofertado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação no hemisfério sul (H3N2 Darwin, H1N1, e a Victoria B). É produzida pelo Instituto Butantan.