Londrina terá três unidades de vacinação funcionando durante o feriado

Neste momento, a Secretaria Municipal de Saúde está aplicando primeiras, segundas e terceiras doses da vacina. A aplicação da primeira dose está sendo voltada para pessoas com mais de 18 anos e para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. A segunda dose é aplicada nas pessoas que atingiram o prazo para recebimento da outra dose, de acordo com os fabricantes de cada marca.

Confira como será a vacinação:







Sábado – No sábado (9), das 7h às 19h, estarão abertos sete pontos de vacinação. São eles: o Centro de Imunização da Zona Norte e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco, Vila Casoni e Ernani Moura Lima.





Domingo – No domingo (10), também das 7h às 19h, estarão abertos o Centro de Imunização e as UBSs do Alvorada e Ouro Branco.





Segunda-feira – Na segunda-feira (11), todas as sete unidades de vacinação contra a Covid-19 estarão abertas, das 7h às 19h: Centro de Imunização da Zona Norte e UBSs do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco, Vila Casoni e Ernani Moura Lima.





Terça-feira – Por fim, no feriado de terça (12), haverá vacinação no CCI Norte e unidades do Eldorado e Jardim do Sol, seguindo o mesmo horário dos dias anteriores.





Endereços:

– Centro de Imunização da Zona Norte (R. Luiz Brugin, 570, Conjunto Maria Cecília);

– UBS do Jardim do Sol (R. Via Láctea, 877);

– UBS do Eldorado (R. Tertuliano, 800);

– UBS do Ouro Branco (R. Flor dos Alpes, 570);

– UBS do Alvorada (Av. Poços de Caldas, 85);

– UBS da Vila Casoni: Avenida Dez de Dezembro, 580;

– UBS do Ernani Moura Lima: Rua Gerônimo Máximo, 30.





Vacinômetro – Até às 20h de ontem (7), a Prefeitura de Londrina aplicou 698.837 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 405.095 são referentes a primeiras doses, 271.792 a segundas doses, 9.127 a terceiras doses e 12.823 doses únicas.