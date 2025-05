Londrina vacina 39% da população contra a gripe; Sertanópolis apenas 13%

De acordo com os dados do Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, Londrina aplicou 58.603 vacinas contra a Influenza do início da campanha anual, no dia 1º de abril, até esta segunda-feira (26), o que representa 39,28% do público esperado. Na região, Sertanópolis registrou 13,02% de imunizados. O Paraná, no total, aplicou 2.064.967. A imunização está aberta para toda a população acima de seis meses de idade. As doses estão disponíveis nos 399 municípios paranaenses.





A campanha de vacinação estipula como grupos prioritários principais, idosos, gestantes e crianças. Desde o início da vacinação no Estado, os idosos foram os que mais se imunizaram, com 848.966 doses, atingindo 42,20% da população-alvo para este grupo, que é de 2.011.685 pessoas, seguido por crianças com 231.346 doses, sendo 28,85% dentre as 801.919 da população-alvo, e gestantes com 28.919 doses, ou 27,56% dentre o grupo de 104.923 mulheres.

Mais de 3,7 milhões de vacinas já foram recebidas e distribuídas aos municípios. Ainda nesta segunda, o Paraná deve receber mais 300 mil, que serão descentralizadas durante a semana. “Queremos chamar a atenção dos paranaenses para vacinarmos e fecharmos essa campanha com todas as doses disponíveis utilizadas”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Os municípios com as maiores coberturas vacinais até o momento são Conselheiro Mairinck com 80,30%, Nova Aliança do Ivaí com 77,65%, Paranapoema com 73,86%, Esperança Nova com 73,19%, Diamante do Sul com 72,37%, São Pedro do Paraná com 71,39%, Anahy com 70,33%, Guapirama com 68,20%, Uniflor com 66,38% e Quinta do Sol com 66,20% de cobertura.





As menores coberturas estão em Mandirituba com 0,03%, Pérola com 0,06%, Mauá da Serra com 0,09%, Ubiratã com 1,19%, Itapejara d’Oeste com 6,96%, Nova Cantu com 9,75%, Sertanópolis com 13,02%, São Pedro do Iguaçu com 13,62%, Boa Esperança com 15,15% e Teixeira Soares com 15,91%.

Dentre os municípios que mais vacinaram em números absolutos, estão Curitiba com 185.467 doses, seguido por Londrina com 58.603, Maringá com 44.819, Cascavel com 31.017, São José dos Pinhais com 26.075, Ponta Grossa com 24.680, Colombo com 20.654, Araucária com 13.959, Pinhais com 13.935 e Foz do Iguaçu com 13.258 doses.





Em números absolutos, o menor número de doses aplicadas foi registrado em Pérola, Mauá da Serra e Mandirituba com duas vacinas cada, seguido por Ubiratã com 83, Jardim Olinda com 159, Nova Cantu com 184, Boa Esperança com 196, Santa Mônica com 200, Itapejara d’Oeste com 238 e São Pedro do Iguaçu com 241 vacinas.

GRUPOS PRIORITÁRIOS





Ao todo, 4.931.410 pessoas estão entre os que devem receber a vacina contra a Influenza, sendo elas: crianças de seis meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais, gestantes, profissionais de saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, integrantes das forças de segurança e de salvamento, e militares das Forças Armadas.





Também estão incluídos indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e de longo curso, portuários, funcionários do sistema penitenciário e a população privada de liberdade, incluindo jovens sob medidas socioeducativas entre 12 e 21 anos. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é atingir 90% de cada grupo.