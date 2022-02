Mais 11.561 casos de Covid-19 e 48 óbitos são registrados no Paraná

Mais 11.561 casos de Covid-19 e 48 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus foram confirmados pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta quinta-feira (17). Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.233.073 casos e 41.698 óbitos pela doença.

No boletim divulgado pela Sesa foi informada a morte de mais 48 pacientes, sendo 19 mulheres e 29 homens, com idades que variam de 24 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre 3 de março de 2021 e 17 de fevereiro de 2022.





Os pacientes que foram a óbito residiam em Sarandi (5), São José dos Pinhais (4), Londrina (4), Ponta Grossa (2), Foz do Iguaçu (2), Arapongas (2) e Almirante Tamandaré (2).

A Sesa registrou ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Tupãssi, Sulina, Santa Mariana, Santa Cecília do Pavão, Rolândia, Ribeirão do Pinhal, Primeiro de Maio, Pato Branco, Palmas, Munhoz de Melo, Maringá, Marialva, Jaguariaíva, Jacarezinho, Ivaí, Ivaté, Guaraci, Fênix, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Coronel Vivida, Cornélio Procópio, Cascavel, Carambeí, Campo Mourão, Bom Sucesso do Sul e Abatiá.