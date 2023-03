Mais pessoas praticam atividade física no país

O número de brasileiros que praticam atividade física regular aumentou em 2008. O percentual passou 14,9%, em 2006, para 16,4%, no ano passado. Os novos índices foram anunciados, neste fim de semana (5), pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, durante evento de celebração do Dia Mundial de Atividade Física, no Rio de Janeiro. Embora continue alto, o sedentarismo o sedentarismo baixou 29,2%, em 2006, para 26,3%, em 2008.

As informações inéditas estão no estudo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Por Inquérito Telefônico (VIGITEL), do Ministério da Saúde. A pesquisa foi realizada nas 26 capitais e no Distrito Federal, entre abril e dezembro de 2008. Foram 54 mil entrevistas telefônicas realizadas pelo VIGITEL, desenvolvido em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo.

Publicidade

Publicidade





"Os dados mostram uma tendência positiva, mas ainda é preciso mudar o padrão alimentar e de atividade física da população. Transformar esses dois hábitos básicos em estilo de vida poderia evitar, no Brasil, cerca de 260 mil mortes por ano, relacionadas a doenças como doenças cardiovasculares e cânceres", afirmou o ministro.





Homens são mais ativos

Publicidade





O relatório mostra que homens são mais ativos: 20,6% fazem alguma atividade física. Entre as mulheres, o índice é 12,8%. Mas são eles também que lideram o sedentarismo, correspondendo a um percentual de 29,5% aqueles não praticaram qualquer atividade física nos últimos três meses, não realizaram esforço físico intenso no trabalho, não se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta, e não eram responsáveis pela limpeza pesada da casa. Entre as mulheres 23,5% são consideradas sedentárias. Para os idosos, esse índice baixou de 56,5%, em 2007, para 52,6%, em 2008, entre adultos a partir de 65 anos de idade.





A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera "suficiente" a prática de 30 minutos diários, por pelo menos cinco dias na semana, de atividade leve ou moderada; ou 20 minutos diários de atividade vigorosa, em três ou mais dias da semana. Caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em geral, natação, artes marciais, ciclismo e voleibol são práticas leves ou moderadas. As vigorosas são corrida, corrida em esteira, ginástica aeróbica, futebol, basquetebol e tênis.

Publicidade





O ministro explicou que não é preciso ser um atleta para realizar atividades físicas. Segundo ele, a população deve inserir hábitos, como deixar o carro para percorrer à pé itinerários mais curtos, dar preferência à escada quando subir poucos andares em um prédio, brincar com os filhos, dançar, limpar a casa outras atividades que movimentem o corpo.





Rede nacional

Publicidade





As ações de promoção à saúde são consideradas estratégicas pelo Ministério da Saúde, para a prevenção de doenças crônicas, como as cardiovasculares, câncer, e melhoria da qualidade de vida do brasileiro. O evento realizado no Parque Quinta da Boa Vista está inserido no MAIS SAÜDE, programa que contém 70 ações e metas prioritárias do ministério.





O Dia Mundial de Atividade Física está sendo celebrado em mais de 110 cidades, em todo o país. Elas são parte das 450 integrantes da Rede Nacional de Promoção da Saúde e Atividade Física, coordenada pelo Ministério da Saúde. Por meio dela, são escolhidos pelo Ministério da Saúde projetos enviados pelos municípios, que tenham ações voltados à prática de atividade física. São atividades que devem estar relacionadas com a atenção básica e desenvolver a prática de atividades físicas para a população ou públicos específicos como idosos, hipertensos, jovens etc.

Publicidade





A rede cresceu 90% no ano passado, partindo de 237 municípios que integravam a rede, em 2007, para 450, em 2008. A meta do Mais Saúde é atingir 1.000 municípios até 2011. O Ministério da Saúde repassou R$ 27 milhões para o financiamento dos projetos no ano passado. A expectativa é um aumento deste repasse neste ano. A meta é atingir 1.000 cidades até o final de 2011.





Parcerias





Durante o evento, foi lançado o Plano Nacional de Atividade Física. O objetivo é integrar as ações dos ministérios da Saúde e do Esporte nas ações de promoção a atividade física. O programa está em fase de estruturação e contém 4 grandes eixos: 1) Ênfase em ações de educação para a saúde e mobilização para o tema da promoção e atividade física 2) Incentivo em programas de atividade física em municípios, articulados com a Estratégia da Saúde da Família, em escolas (Programa Saúde na Escola e programa segundo tempo) e em empresas (ambiente de trabalho); 3) Parcerias intersetoriais para que o tema da atividade física seja inserido em ações de outros setores – construção de equipamentos urbanos, pistas de caminhadas, calçadas, articular as açoes de saúde e esporte em prol da atividade física etc 4) Avaliação e monitoramento das ações.

Um importante aliado na estimulação da prática da atividade física foi o lançamento do Programa Saúde na Escola. Além de fazer a análise clínica dos estudantes, o programa também prevê ações das equipes de Saúde da Família a informação e o estímulo aos exercícios, alimentação saudável, prevenção de violências, tabagismo, AIDS, dentre outras. Do todo, cerca de 36 milhões de estudantes devem ser beneficiados pelo programa até 2011.