Maringá vacina adolescentes com mais de 15 anos e de 12 a 17 com comorbidade nesta sexta-feira

Com a chegada de um novo lote de imunizantes, nesta sexta-feira (22), a Prefeitura de Maringá vacina contra a covid-19, com a 1ª dose, adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidade; adolescentes de 12 a 17 com comorbidade, deficiência permanente, gestantes e puérperas (precisam apresentar declarações no ato da vacinação); e pessoas com 18 anos ou mais.

Todos precisam apresentar documento pessoal com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência em Maringá. Gestantes devem levar prescrição médica. Menores de 18 anos precisam apresentar declaração assinada pelos pais/responsáveis Confira as declarações neste link.

A vacinação de 3ª dose será destinada para o público 65+ e trabalhadores da saúde que atuam em Maringá com 2ª dose aplicada há mais de 180 dias e em pessoas com alto grau de imunossupressão com 2ª dose aplicada há mais de 28 dias. Este último público deve apresentar comprovações como declaração médica, receita, exames ou encaminhamento.





A segunda dose segue destinada para todos os públicos. Confira na caderneta de vacinação se já chegou o momento de receber a imunização completa. Leve o documento pessoal com foto e carteira de vacina.

1ª dose:





Adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades e adolescentes de 12 a 17 anos: com comorbidades ou deficiência permanente, gestantes e puérperas





- 9h às 16h: UBSs Parigot de Souza, Zona 7 e Cidade Alta





- 9h às 17h: UBS Iguaçu, Pinheiros, Zona Sul, Mandacaru e Tuiuti





Pessoas com 18 anos ou mais





- 9h às 16h: UBS Alvorada I e Vila Vardelina





3ª dose: pessoas com 65 anos ou mais (com 2° dose aplicada há pelo menos 6 meses)-





- 9h às 16h: UBSs Floriano (com agendamento), Aclimação, Alvorada III, Império do Sol, Grevíleas, Universo, Cidade Alta e Olímpico





- 9h às 17h: UBSs Iguatemi, Guaiapó-Requião, Pinheiros, Policlínica Zona Sul, UBS Iguaçu, Tuiuti e Mandacaru





3ª dose: imunossuprimidos (com 2ª dose aplicada há pelo menos 28 dias)





- 9h às 17h - UBSs Iguaçu, Mandacaru, Pinheiros, Zona Sul e Tuiuti





3ª dose: trabalhadores da saúde (com 2° dose aplicada há pelo menos 6 meses)





- 9h às 16h: UBSs Aclimação, Alvorada III, Zona 7 e Vila Vardelina





- 9h às 17h: UBSs Pinheiros, Policlínica Zona Sul, Iguaçu, Tuiuti e Mandacaru

2° dose: todos os públicos





AstraZeneca:





- 9h às 16h: UBSs Império do Sol, Grevíleas, Floriano, Universo, Olímpico, Morangueira e Vila Operária





- 9h às 17h: UBS Iguatemi







Pfizer:





- 9h às 16h: UBS Internorte, Universo, Morangueira, Vila Operária, Piatã, Ney Braga e Zona 6





Coronavac:





- 9h às 16h: UBSs Vila Operária e Morangueira