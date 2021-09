Maringá vacina público mais 18 com 'Open vacina' nesta quinta-feira

O “quintou” será diferente na Prefeitura de Maringá. Sete Djs, Grupo Delírios, Maria e Zé Gotinha animarão o “Open Vacina”, que marca a chegada da última etapa da primeira fase da imunização contra a covid-19, voltada ao público 18+ nesta quinta-feira (15). Estas ações marcarão a aplicação das doses na sala de reuniões do térreo do Paço Municipal, entre 10h e 21h.





A vacinação de 1ª dose também ocorrerá nas UBSs Pinheiros, Iguaçu, Policlínica Zona Sul, das 10h às 19h, e na Secretaria de Saúde, das 10h às 21h. “Será um dia de muita alegria para celebrar o encerramento desta primeira etapa, com 100% do público de 18+ vacinado em Maringá”, afirma o prefeito Ulisses Maia, que participará da vacinação no Paço Municipal.





Para receber a vacina é necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço (no nome da pessoa a ser vacinada, ou caso esteja no nome do cônjuge apresentar certidão de casamento ou união estável) e carteira de vacinação.





Quem não tem comprovante de residência no nome deve atualizar o cadastro na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de suas casas antes de se vacinar contra a covid-19.





A 2ª dose é destinada para todos os públicos. Confira na caderneta de vacinação se já chegou o momento de receber a imunização completa. Leve o documento pessoal com foto e carteira de vacina. Confira os locais e horários da vacinação:





2ª dose





AstraZeneca:





- 9h às 17h: UBS Mandacaru, UBS Pinheiros, UBS Policlínica Zona Sul, UBS Tuiuti, UBS Iguatemi e UBS Guaiapó-Requião





- 8h às 17h - Sala de Vacina da Secretaria de Saúde





- 9h às 16h - UBS Vila Operária, UBS Floriano, UBS Aclimação, UBS Alvorada III, UBS Império do Sol, UBS - Grevíleas, UBS Universo, UBS Zona 7, UBS Cidade Alta e UBS Olímpico.





Pfizer:





- 8h às 17h - Sala de Vacina da Secretaria de Saúde





- 9h às 16h - UBS Vila Operária





- 9h às 17h - UBS Policlínica Zona Sul, UBS Pinheiros e UBS Mandacaru





Coronavac:





- 8h às 17h - Sala de Vacina da Secretaria de Saúde