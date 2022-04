Museu de Londrina oferece curso sobre a história da cidade para professores

O Museu Histórico de Londrina promove o curso “Professores no Museu: curso de capacitação sobre a história de Londrina”. O evento, que acontecerá entre os dias 29 de abril e 3 de junho, é voltado para professores do Ensino Fundamental I e II de escolas de Londrina. O curso irá trabalhar com documentos acervados no Museu, analisando materiais relacionados à história da cidade. Os documentos serão definidos durante os encontros, que irão ocorrer na sala de exposição temporária do Museu, das 19h às 23 horas.

O curso é realizado por meio do projeto de extensão “Museu Histórico de Londrina como múltiplo espaço na era digital: da extensão à ação cultural e educativa”, coordenado pela diretora do Museu Histórico, professora Edméia Ribeiro, do Departamento de História, da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O projeto tem como objetivo promover o Museu Histórico de Londrina à categoria de museu social através de ações culturais e educativas, além de expandir fronteiras da comunicação, disponibilizando acervos e dando visibilidade ao Museu pelos meios digitais.

De acordo com Edméia, a proposta do curso é qualificar professores com relação ao município de Londrina, atendendo demanda dos alunos do Ensino Fundamental. “O museu é a instituição de salvaguarda da memória e da história da cidade, um órgão importante para o ensino, então é importante que os professores tenham acesso ao material também”, afirma Edméia.





O curso será ministrado por Márcio José Pereira, professor colaborador do Departamento de História da UEL. Para ele, o curso é uma maneira de dimensionar algumas ideias de uso do Museu como espaço educacional, dando ênfase ao seu caráter formativo e ao que pode disponibilizar para os professores como material pedagógico. “O museu tem uma missão de educação e, no caso do Museu Histórico de Londrina, é dar espaço para que as pessoas possam refletir sobre o seu passado, pensar o seu presente e dialogar com possibilidades de futuro”, aponta o professor.





O curso será dividido em seis etapas: uma palestra de abertura sobre a história de Londrina, quatro reuniões formativas com professores convidados e um tour pelo centro histórico da cidade. Entre as atividades programadas, os alunos do curso farão uma análise do acervo de imagens, documentos e jornais de Londrina; uma aula sobre cultura material e coleções em 3D do Museu; uma discussão sobre fontes orais; e uma aula sobre a transformação da paisagem da cidade, utilizando a ferramenta Google Earth Pro.

Inscrições – As inscrições abrem nesta quarta-feira (20) e podem ser feitas até o dia 27 de abril direto na página de Eventos do site da UEL – Acesse aqui. A taxa de inscrição do curso é de R$ 7,00. Os participantes receberão um certificado com carga horária total de 40 horas.