Novos casos de Covid-19 detectados em Londrina são 1.295% maiores que em 31 de dezembro

O município de Londrina registrou mais 279 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A média móvel de casos confirmados nos últimos sete dias é de 116,6 casos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Do dia 31 de dezembro do ano passado, quando foram registrados 20 casos novos, até o boletim divulgado nesta quinta-feira (6), houve um crescimento de quase 14 vezes. Percentualmente, o aumento chega a 1.295%.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Nenhuma morte foi registrada, o que diferencia o cenário do pico da pandemia no ano passado, quando os leitos ficaram repletos de pacientes, graças ao avanço da vacinação no município, que faz com que as pessoas que foram infectadas recentemente apresentem sintomas mais leves do que aquelas que não são vacinadas.





O total dos números desde o começo da pandemia são significativos. São 2.323 mortes e 89.953 pessoas contaminadas desde o primeiro caso registrado na cidade. Com os 98 curados registrados nas últimas 24 horas, a cidade conta com 86.955 pessoas que conseguiram debelar a doença.





O número de casos ativos é um dos índices que mais tem preocupado. São 675 pessoas que estão nessa condição, das quais 662 permanecem em isolamento domiciliar. Há 13 internados, dos quais seis estão na UTI e sete estão na enfermaria.