Nutrição e exercícios ajudam a tratar lipedema, doença que acomete Yasmin Brunet

Após ser eliminada do BBB (Big Brother Brasil) em 2024, Yasmin Brunet foi diagnosticada com lipedema, uma condição que quase a fez não participar do programa. Agora, a empresária e influenciadora revelou que conseguiu diminuir as dores nas pernas, o inchaço e o ganho de peso da cintura para baixo com alimentação e exercício, reduzindo 15kg. O nutricionista João Pinheiro, da Clínica Gorini, especialista no assunto, afirma que a alimentação tem papel essencial no controle da inflamação, da retenção de líquidos e da dor.





“Embora a perda de gordura convencional não elimine diretamente o lipedema, a alimentação pode ter um papel essencial no controle da inflamação, retenção de líquidos e dor. Estudos recentes apontam que estratégias nutricionais específicas podem contribuir para melhorar os sintomas e a qualidade de vida das pacientes”, afirma o nutricionista. O limpedema foi reconhecido como doença em 2019 pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e incluído na Classificação Internacional de Doenças (CID-11) em 2022. Estima-se que 10% das mulheres no mundo sofram com o lipedema.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pinheiro afirma que os dados podem ser subnotificados porque as mulheres podem não perceber que sofrem com a doença, tal qual Yasmin Brunet. “A condição pode ser confundida, em grande parte dos casos, com uma gordura a mais, com uma celulite. Entretanto, é mais grave do que se imagina”, ressalta o nutricionista. Em entrevista ao Fantástico, Yasmin Brunet contou que só descobriu que tinha lipedema depois de sair do BBB. “Pesquisas sugerem que dietas com perfil antioxidantes e anti-inflamatórias podem ter efeitos benéficos contra o lipedema. Essa abordagem nutricional reduz significativamente os níveis de inflamação e melhora a sensibilidade à insulina, ajudando a diminuir o inchaço e a dor associada à doença”, explica.





De acordo com o nutricionista, uma dieta de baixo carboidrato melhora significativamente a dor e a qualidade de vida em mulheres com lipedema. “A remoção de alimentos ricos em carboidratos refinados, como pães brancos, massas, doces e ultraprocessados, e a adoção de um plano alimentar anti-inflamatório pode ser uma abordagem promissora”, orienta o nutricionista, que indica ainda uma boa hidratação para minimizar a retenção de líquido.





Sem cura definitiva, o lipedema pode ser minimizado a partir de um tratamento multidisciplinar. “O lipedema é uma condição crônica que requer um tratamento multidisciplinar. Embora não haja cura definitiva, a combinação de uma dieta anti-inflamatória, hidratação adequada e estratégias como jejum intermitente e dieta cetogênica podem auxiliar no controle dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida. O uso de suplementos e nutracêuticos pode ser um complemento valioso, ajudando a reduzir a inflamação e melhorar a circulação. É essencial que o tratamento seja personalizado e acompanhado por profissionais de saúde especializados para garantir os melhores resultados”, ressalta João Pinheiro.