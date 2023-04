Obras de hospitais de Londrina estão sendo vistoriadas

O governador Roberto Requião vistoriou nesta quarta-feira (11) as obras do Pronto-Socorro do Hospital Universitário de Londrina, do Hospital da Zona Sul e do Hospital da Zona Norte. Ele anunciou a retomada das obras de ampliação dos Hospitais da Zona Norte e da Zona Sul, que estiveram paralisadas devido a problemas com as empreiteiras contratadas. "As obras significam um grande investimento em saúde. Os hospitais eram, no início de nosso governo, duas unidades mistas e hoje passam por uma ampliação. Serão hospitais de média complexidade. Eram de um funcionamento muito precário", afirmou.

"O governo do Paraná tem uma vontade enorme de recuperar o tempo perdido de Londrina. Para se ter uma ideia, somente em saúde nós investimos mais de R$ 40 milhões no município", destacou Requião.

Publicidade

Publicidade





O secretário da Saúde, Gilberto Martin, garantiu que os hospitais da Zona Sul e da Zona Norte estarão em pleno funcionamento até o início de 2010. "Teremos dois grandes hospitais de 150 leitos cada um, aumentando a resolução do atendimento médico-hospitalar de média complexidade, dando vazão a um grande problema que a cidade enfrenta hoje, que é a falta de leitos", explicou.





A reforma e ampliação do Hospital Universitário é a primeira em 37 anos. "A unidade já está sendo equipado e a perspectiva é que até o final de abril a nova ala já esteja funcionando. É um magnífico pronto-socorro, que muda a qualidade do atendimento de urgência, amplia a capacidade de atendimento e garante a qualidade no atendimento", disse Martin.

"A área construída será de quase dois mil metros quadrados, o pronto-socorro está sendo totalmente reformado, inclusive nas instalações elétricas, telefônicas e hidrossanitárias. O local está recebendo pintura, prevenção contra incêndio e reformas de piso e forro", destacou o secretário.