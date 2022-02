Ocupação de leitos para Covid foi de 61% em janeiro, diz ANS

O Boletim Covid-19 de fevereiro da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) mostrou que proporção de leitos destinados para atendimento à doença nos hospitais da amostra voltou a crescer, interrompendo a tendência de queda observada desde abril de 2021. O material com dados sobre o comportamento do setor de planos de saúde durante a pandemia foi publicado nesta sexta (25).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

"A ocupação de leitos de UTI para casos de Covid-19 apresentou aumento significativo em janeiro de 2022, passando de 44% para 61%. Já a ocupação de leitos de UTI para demais procedimentos mantém tendência de estabilidade que vem sendo observada desde março de 2021, tendo ficado em 75% no mês de janeiro", informou a ANS. As informações são da Agência Brasil.



A taxa mensal geral de ocupação de leitos, que engloba tanto atendimento à Covid como demais procedimentos, ficou em 73% em janeiro de 2022, três pontos percentuais acima do patamar observado em janeiro de 2021, quando o país enfrentava a segunda onda da pandemia. O levantamento trouxe dados atualizados até janeiro de 2022.



A busca por exames e terapias ficou 12% acima do patamar verificado em janeiro de 2021. "De maneira geral, as variações nos indicadores apresentados parecem refletir o aumento dos casos de influenza e de Covid (impulsionados pelas variantes H3N2 e ômicron, respectivamente), no Brasil, no fim de 2021", disse a agência reguladora.

Continua depois da publicidade