OMS recomenda 3ª dose para idosos imunizados com Coronavac

O comitê de especialistas da OMS (Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta segunda-feira (11) a aplicação de uma dose de reforço em pessoas com mais de 60 anos vacinadas com os imunizantes anti-Covid dos laboratórios chineses Sinovac e Sinopharm.

"Para as vacinas de vírus inativado da Sinovac e Sinopharm, uma dose adicional dessas vacinas deveria ser oferecida a pessoas com mais de 60 anos", disse a comissão da OMS. O órgão, no entanto, também ressaltou que a terceira dose pode ser de outro imunizante, dependendo da disponibilidade em cada local.

A Coronavac, fórmula desenvolvida pelo Sinovac, é amplamente utilizada no Brasil, que já vem aplicando a dose de reforços em idosos, independentemente de qual vacina eles tenham tomado.





Em relação aos outros imunizantes aprovados pela OMS (AstraZeneca, Janssen, Moderna e Pfizer), o comitê de especialistas recomendou a terceira dose para pessoas "moderada ou gravemente imunossuprimidas".

O órgão, no entanto, ressaltou que não recomenda a dose de reforço para a população em geral, já que ainda existem uma escassez de vacinas no mundo e uma grande desigualdade na distribuição.