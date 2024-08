ONG de Londrina promove Setembro Dourado para destacar importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

A campanha Setembro Dourado, voltada para destacar a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, acontece durante todo o mês de setembro, promovida pela ONG Viver.





Neste ano, a Viver segue com a campanha publicitária “Estar atento faz a diferença”, destacando a importância de se atentar aos sinais e sintomas da doença. O lançamento oficial da campanha acontecerá na segunda-feira, 02 de setembro, às 9h30min na Sede da ONG Viver, que fica na Rua Lucilla Ballalai, 391, no Jardim Petrópolis.





Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. No entanto, nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer infantojuvenil foi extremamente significativo.

Hoje, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados. A maioria deles tem também boa qualidade de vida após o tratamento adequado. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias (quem afetam os glóbulos brancos), os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático).

