Outra cliente de influencer relata problemas após peeling de fenol

Outra cliente do estúdio da influencer Natalia Fabiana Freitas Antonio, 29, conhecida como Natalia Becker, relatou ter enfrentado problemas após uma aplicação de peeling de fenol , procedimento que pode ter causado a morte do empresário Henrique da Silva Chagas, 27.



Em entrevista ao Fantástico (Globo), a mulher contou que ficou com a pele vermelha, com pus e sangrando toda noite. O sofrimento durou cinco meses.

"Eu me iludi porque ela falou que em 10 dias estaria ótima a minha pele", disse.



Natalia também falou ao programa e negou problemas com outros clientes antes da morte de Henrique, jovem que era conhecido como Rick.

Ele morreu no dia 3 de junho, em São Paulo e, segundo o namorado, Marcelo Camargo, 49, acreditava que o procedimento era simples e superficial após receber informações da influencer.



Natalia confirmou que aprendeu a técnica em um curso online. Ela cobrava R$ 4.500 pelo procedimento e apresentava-se como esteticista.

A entrevista dela ao Fantástico chegou a ser interrompida após perguntas da repórter Giuliana Girardi sobre a formação da mulher. A influencer levantou e disse que não queria mais falar. Depois voltou e respondeu aos questionamentos da jornalista.



"Todo mundo ficou desesperado. Foi bem difícil, foram cenas bem fortes para mim e me traumatizou completamente", disse sobre a morte de Rick.

O empresário procurou o estúdio, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, para remover cicatrizes de acne que teve durante a adolescência e o incomodavam. Após realizar pesquisas, optou por Natalia Becker por considerar o perfil dela no Instagram bastante profissional, com várias imagens de antes e depois dos procedimentos.



Imagens gravadas na clínica mostram Rick tremendo após o peeling. "Ei, ele está passando mal", gritou o namorado para Natalia. Camargo percebe o coração de Rick parando. "Quer que eu chame o resgate?", pergunta a influencer.

"Ela não tem preparo algum para uma emergência, ela não sabia o que fazer, ficou nervosíssima, e não conseguia nem ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não tem nada na clínica para uma eventual emergência. Ela tinha só um aparelhinho de pressão de pulso e um oxímetro que não funcionava", disse Camargo.



A vítima chegou a receber massagem cardíaca, por orientação do Samu. O procedimento foi feito por Natalia, por uma funcionária e também pelo marido da influencer.



Profissionais do Samu foram até o local e tentaram reanimar o empresário durante pouco mais de meia hora, mas o atendimento foi encerrado quando a morte foi constatada.



Natalia foi indiciada por homicídio com dolo eventual por ter assumido o risco de matar.