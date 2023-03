Pacientes com gripe suína chegam a 8.480 em 39 países

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou neste domingo o número de casos de Influenza A (H1N1), mais conhecida como gripe suína, para 8.480 em 39 países, incluindo 72 mortes. Os Estados Unidos relataram 4.714 casos confirmados em laboratório de pacientes com o vírus A (H1N1), quatro dos quais resultaram em morte. O México tem 2.895 casos e 66 mortes. No Canadá, o número de casos atingiu 496, com uma morte. Na Costa Rica, são nove os casos, também com uma morte.

Segundo a OMS, os países que registram casos confirmados da doença, sem mortes, são: Argentina (1), Austrália (1), Áustria (1), Bélgica (4), Brasil (8), China (5), Colômbia (11), Cuba (3), Dinamarca (1), Equador (1), El Salvador (4), Finlândia (2), França (14), Alemanha (14), Guatemala (3), Índia (1), Irlanda (1), Israel (7), Itália (9), Japão (7), Malásia (2), Holanda (3), Nova Zelândia (9), Noruega (2), Panamá (54), Peru (1), Polônia (1), Portugal (1), Coreia do Sul (3), Espanha (103), Suécia (3), Suíça (1), Tailândia (2), Turquia (1), e Reino Unido (82).

Os números da OMS costumam ter defasagem em relação aos das agências nacionais de saúde. No Japão, autoridades locais confirmaram mais 39 casos da doença no fim de semana, elevando o total no país para 44. Em Hong Kong, três casos foram confirmados. As informações são da AP, Dow Jones e site da OMS.