Pais devem explicar medidas sanitárias relacionadas à Covid-19 para as crianças

Para especialistas, é importante que as crianças sejam instruídas sobre as recomendações e novas regras de convivência nesse período de pandemia. “A principal recomendação é que os pais verifiquem as normas sanitárias que a escola de seu filho está tomando e as repassem para as crianças”, disse a pediatra Camila Ercolim Ramos.

O fim do mês de janeiro é marcado pelo início do ano letivo em muitas instituições de ensino em todo país. Em Londrina, algumas instituições particulares voltaram às atividades presenciais nesta segunda-feira (31). Já os 46 mil alunos da rede municipal começam o ano letivo na próxima segunda-feira (7). Neste ano, o período coincide com o aumento do número de casos de Covid-19, impulsionados pela variante ômicron. Apesar do avanço da vacinação em crianças, essa situação é uma preocupação a mais para pais e responsáveis.

Atividades lúdicas

Em geral, as medidas são as mesmas que todos deveriam seguir no cotidiano: uso de máscaras, higiene das mãos, ter um tubo de álcool gel para uso individual e isolamento em caso de febre ou algum outro sintoma da Covid-19. “É fundamental explicar a doença e o porquê das medidas sanitárias às crianças. Isso pode ser feito por meio de brincadeiras, desenhos e outras atividades lúdicas”, comentou a pediatra.

Ambiente escolar

Para a pedagoga Barbara Raquel do Prado Gimenez Correa, professora da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), as gestões das escolas terão uma tarefa difícil nesses próximos meses não só para tornar o ambiente seguro para alunos e colaboradores. Os pais e responsáveis terão de explicar às crianças que atividades comuns no período pré-pandemia, como compartilhamento de material escolar e lanches durante o intervalo, não poderão ser replicados agora.

Preencher lacunas





Entretanto, o maior desafio para as escolas e famílias será preencher as lacunas que as dificuldades do ensino remoto deixaram nos últimos anos. “Para as crianças, isso foi algo muito mais sério porque elas são dependentes de outros adultos para participar das aulas remotas. Então houve uma defasagem, especialmente no processo de alfabetização. O que vem sendo indicado é que as escolas façam uma avaliação diagnóstica em cada sala de aula para determinar quais são as dificuldades específicas e pontuais dessas crianças”, explicou.





Essa avaliação deve ser estratégica e parte do PPP (Projeto Político Pedagógico), documento que norteia as ações e propostas educacionais de cada instituição de ensino. “Conforme o seu PPP, as escolas podem desenvolver atividades como aulas em contraturno e outros planos didáticos pedagógicos para tentar reverter essa defasagem que já era grande no país por conta da desigualdade social e piorou com a pandemia”, afirmou Correa.