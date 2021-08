Paraná confirma mais 84 mortes e 2.143 infectados

O Paraná confirmou mais 2.143 casos e 84 mortes em decorrência do novo coronavírus no boletim desta quarta-feira (25). Os casos são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O estado ainda soma 1.441.171 casos e 36.959 mortes em consequência da Covid-19.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (21), fevereiro (35), março (87), abril (43), maio (100), junho (50), julho (20) e agosto (1.782) de 2021, e de agosto (1) e dezembro (4) de 2020.





Internados – São 1.076 pacientes com diagnóstico confirmado internados. Destes, 732 em leitos SUS (422 em UTI e 310 em clínicos/enfermaria) e 334 em leitos da rede particular (163 em UTI e 181 em clínicos/enfermaria).

Há outros 1.589 pacientes internados, 773 em leitos UTI e 816 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos da doença.

Óbitos – A Sesa informa a morte de mais 84 pacientes. São 33 mulheres e 51 homens, com idades que variam de 21 a 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 17 de fevereiro e 25 de agosto de 2021.





Os pacientes que morreram residiam em Curitiba (24), Lapa (9), Colombo (9), Maringá (8), Ponta Grossa (5), Loanda (3), Pinhais (2), Laranjeiras do Sul (2), Fazenda Rio Grande (2), Cruzeiro do Oeste (2) e Araucária (2).

O boletim confirma ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Vera Cruz do Oeste, Toledo, Terra Roxa, Rondon, Rolândia, Rio Branco do Sul, Querência do Norte, Prudentópolis, Piraquara, Medianeira, Mariópolis, Londrina, Itambé, Francisco Beltrão, Castro e Agudos do Sul.

Fora do Paraná – O monitoramento registra 6.684 casos de não residentes no Estado, das quais 219 pessoas morreram.