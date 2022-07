Paraná confirma segundo caso de monkeypox

O Paraná confirmou nesta quarta-feira (6) o segundo caso de monkeypox (conhecida popularmente como varíola dos macacos). Conforme a Sesa (secretaria estadual da Saúde), trata-se de um homem de 27 anos, residente em Curitiba, com viagem recente para a Europa.

O primeiro caso já havia sido confirmado no domingo (3) - outro homem de 31 anos, com histórico de viagem para São Paulo, também morador de Curitiba. Até esta divulgação, a Sesa comunica que as confirmações são consideradas importadas – quando não há transmissão local.

Há, ainda, outros oito casos em investigação nos municípios de Curitiba (4), Cascavel (1), Londrina (1), Campina Grande do Sul (1) e Pinhais (1). Os pacientes possuem histórico de viagem ou contato com caso confirmado.





As amostras de todos os pacientes foram coletadas e encaminhadas para o Lacen/PR (Laboratório Central do Estado), responsável pela articulação com o Ministério da Saúde para envio ao laboratório de referência dessa eferminada em São Paulo.





A varíola do macaco é viral e a transmissão entre humanos acontece, principalmente, por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. A infecção ocasiona erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga.