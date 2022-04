Paraná está sem registros de transmissões locais de malária há dois anos

Com a celebração do Dia Mundial da Luta contra a Malária nesta segunda-feira (25), instituído pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o Paraná também comemora o fato de não registrar há dois anos transmissões originárias no estado. No entanto o cuidado ainda é recomendado, principalmente a viajantes de locais que tenham altos índices do parasita, como a região amazônica, responsável por 89% de casos importados.

Em relação aos estados, o Amazonas foi origem de 23% dos casos registrados no Paraná, seguido por Rondônia, com 21%, segundo dados do Sinan Net (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

Em 2021, foram confirmados 44 casos no Paraná, com Curitiba e Foz do Iguaçu registrando os maiores índices, seis e oito diagnósticos, respectivamente. Já de acordo com os dados preliminares deste ano, 12 registros da doença foram confirmados. Um dado importante é referente ao perfil dos casos. Neste período, 77% corresponderam ao sexo masculino, com a faixa etária entre 25 e 44 anos, representando maior ocorrência.A espécie parasitária mais comum no estado é o Plasmodium vivax, com uma taxa de 77% das incidências.





O secretário de destado da Saúde, César Neves, relembrou que a atenção para os sintomas é fundamental para o rápido diagnóstico. “Mesmo não tendo casos de transmissão no Paraná, é importante ressaltar o cuidado para os sintomas da doença, principalmente para as pessoas que viajam a regiões de maior incidência, como Amazônia ou países da África. Nosso estado possui medicamentos antimaláricos nas farmácias especiais das Regionais de Saúde, além do exame laboratorial específico para sua detecção”, ressaltou.





Transmitida por meio da picada de um mosquito Anopheles infectado, a malária segue como uma das principais causas de morte no mundo. Em estudo recente divulgado pela OMS foram registrados, em 2020, 241 milhões de casos da doença e 69 mil óbitos.



