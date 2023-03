Paraná planeja ações para controle da hanseníase

Teve início nesta terça-feira (07) e termina na quinta-feira (9) a oficina promovida pela Secretaria de Estado da Saúde para avaliar as ações do Programa de Controle da Hanseníase. Para 2009 estão sendo planejadas ações como a Campanha Estadual de Luta Contra a Hanseníase, seminário para acadêmicos e para a comunidade, webconferência, atualização clínica para profissionais, treinamentos para serviço de Prevenção de incapacidades físicas e autocuidados em hanseníase, entre outras.

Durante o evento, que se estende até quinta-feira (09), representantes do Ministério da Saúde irão ministrar aulas práticas sobre a utilização do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET) – do agravo hanseníase.

Dados preliminares do SINAN apontam uma diminuição de 24,23% no número de casos novos em menores de 15 anos no Paraná, no período de 2003 a 2008. Na população total, o coeficiente de detecção de novos casos foi de 12,31 a cada 100 mil habitantes, em 2008, enquanto que, em 2003, esse número chegou a 17,37 casos. Redução significativa, que se deve ao controle efetivo da doença no Estado.





Participam deste evento 22 coordenadores regionais e municipais de Umuarama, Maringá, São Jerônimo da Serra, Curitiba e Ivaiporã, bem como parceiros e técnicos da Secretaria da Saúde. Já o treinamento sobre o SINAN será também destinado aos coordenadores da Tuberculose, mas em datas distintas.

O SINAN é um sistema alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos, que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória, e ainda possibilita a que estados e municípios incluam outros agravos de relevância para a sua região.





Hanseníase





Antigamente conhecida como lepra, a doença é causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. É uma doença infecto-contagiosa de evolução prolongada que ataca a pele, olhos e nervos. Sua principal característica é o comprometimento dos nervos periféricos, que ligam o sistema nervoso central a diversos órgãos, provocando amortecimentos que podem mais tarde acarretar transtornos ao paciente como, a diminuição da capacidade de trabalho, limitação da vida social, problemas psicológicos e até deformidades físicas.

O tratamento tem duração de seis ou 12 meses e não deve ser interrompido. Com a primeira dose de medicamento já é possível matar 90% dos bacilos evitando a transmissão.