Paraná recebe mais 124 mil vacinas contra a Covid-19 para dose de reforço

Nesta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde confirmou o envio de 124.020 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. As doses fazem parte do 79º Informe Técnico do governo federal e são indicadas para a dose de reforço da população acima de 18 anos. A remessa deve chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 7h50.

Os imunizantes serão encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento.





“Iniciamos esta semana com o envio de quase 338 mil vacinas, contando com as pediátricas. Vacina tem, o que precisamos é que pais e responsáveis estejam com as doses em dia e levem seus filhos menores para iniciar a imunização. É importante, para conter o vírus”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 19.479.521 vacinas contra a Covid-19. São 9.124.808 primeiras doses (D1) e 8.510.974 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 158.801 doses adicionais (DA) e 1.963.827 doses de reforço (DR).