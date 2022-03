Paraná recebe mais 66,5 mil vacinas pediátricas contra a Covid-19 nesta terça-feira

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 66.500 vacinas pediátricas contra a Covid-19 nesta terça-feira (8). Esta é a 9ª remessa de vacina da Pfizer/BioNTech para o público infantil. As doses devem chegar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h50, no voo LA-3293.

Assim que desembarcarem os imunizantes serão encaminhados para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para conferência e armazenamento, até que sejam enviados às Regionais de Saúde.

“Estamos avançando com a vacinação de crianças e ainda temos muitas delas para vacinar. Pais e responsáveis devem levar seus filhos aos postos de saúde. É importante que recebam a primeira dose e completem o esquema vacinal, caso já estejam aptos a receber”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.