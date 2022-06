Paraná recebe nesta quarta mais 400 mil doses de vacinas contra a covid-19

O Paraná vai receber nesta quarta-feira (8) mais 400.140 vacinas da Pfizer/BioNTech para a prevenção da covid-19. Os imunizantes são destinados para a dose de reforço de adolescentes que já finalizaram o esquema vacinal primário há mais de quatro meses. A chegada está prevista em cargas separadas, em três voos e horários diferenciados.

Os lotes serão encaminhados, em transporte único, para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, para posterior distribuição.

“Faremos a distribuição o quanto antes para os municípios para que continuem seguindo as orientações e, principalmente, reforçando as ações de vacinação para atingirmos o maior número de pessoas, principalmente neste sábado, com a campanha de vacinação que acontece em todo o Estado”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.







Anteriormente, a terceira dose era direcionada somente para pessoas acima de 18 anos, mas o PNI (Programa Nacional de Imunizações) foi alterado, com a publicação da Nota Técnica nº 35/2022 do Ministério da Saúde, em 27 de maio.





De acordo com a plataforma LocalizaSus, o Paraná já aplicou 1.521.129 vacinas contra a covid-19 em adolescentes, sendo 802.612 primeiras doses, 657.767 segundas doses, 4.918 doses adicionais e 55.832 doses de reforço.