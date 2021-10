Paraná registra 1.604 novos casos e 45 óbitos pela Covid-19

A Sesa (Secretaria estadual da Saúde) divulgou nesta quarta-feira (27) mais 1.604 casos e 45 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números incluem meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná acumula 1.543.537 casos e 40.185 óbitos pela doença.

Continua depois da publicidade





Os casos confirmados divulgados nesta quarta-feira são de outubro (942), setembro (370), agosto (110), julho (47), junho (75), maio (52), março (3), fevereiro (3) e janeiro (2) de 2021. Os óbitos são de outubro (25), setembro (5), agosto (1), junho (2), abril (1), março (5), fevereiro (1) e janeiro (3) de 2021 e de outubro (1) e agosto (1) de 2020.





Internados

Continua depois da publicidade





O informe divulga que há 369 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. São 296 em leitos SUS (184 em UTIs e 112 em enfermarias) e 73 em leitos da rede particular (40 em UTIs e 33 em enfermarias).





Há outros 1.016 pacientes internados, 569 em leitos de UTI e 447 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





Óbitos





A Sesa confirma 45 mortes. São de 12 mulheres e 33 homens, com idades que variam de 40 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 5 de agosto de 2020 e 27 de outubro de 2021.





Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (12), Londrina (3), Foz do Iguaçu (3), Campo Largo (3), Cornélio Procópio (2) e Arapongas (2).





A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Toledo, Terra Rica, Tamboara, Pontal do Paraná, Pinhais, Pato Branco, Paranavaí, Palmital, Maringá, Marechal Cândido Rondon, Jacarezinho, Irati, Imbituva, Cruzeiro do Iguaçu, Cianorte, Cascavel, Cafelândia, Braganey, Alto Piquiri e Altamira do Paraná.





Fora do Paraná





O boletim informa que houve 6.180 casos de não residentes no Estado – 218 pessoas foram a óbito.