Paraná vai aumentar em 20% o repasse para hospitais que atendem urgência e emergência

O governo do Paraná, por meio da Sesa (Secretaria da Saúde), aumentará em 20% o valor pago pelas internações de urgência e emergência em aproximadamente 200 hospitais privados e filantrópicos contratualizados para atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O incremento foi pactuado entre a Sesa e o Cosems (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde) durante a 3ª Reunião Ordinária da CIB (Comissão Intergestores Bipartite), nesta quarta-feira (28).





O recurso será adicionado ao pagamento pelas AIH (Autorizações de Internação Hospitalar), preenchidas pelas unidades quando o paciente é internado pelo SUS, durante os próximos 18 meses, a partir de julho, complementado o pagamento pelo do governo federal. A Sesa estima que neste período este repasse some mais de R$ 253,3 milhões do Tesouro do Estado. As unidades contempladas atendem mais de 70% da demanda de urgência do Paraná.

“Sabemos da dificuldade financeira de muitos hospitais, e essas unidades são um braço importante para o SUS do nosso estado. Com a anuência do governador Ratinho Junior, hoje é um dia histórico para a saúde do Paraná porque somos o primeiro estado que se habilita a melhorar a tabela do SUS, além do repasse do governo federal”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.