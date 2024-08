Parkinson juvenil: entenda a importância do diagnóstico precoce

Cerca de 4 milhões de pessoas convivem com o Parkinson ao redor do mundo, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). A doença neurodegenerativa é a segunda mais frequente e acomete, na maioria dos casos, pessoas acima dos 60 anos. No entanto, publicações da Fundação Michael J. Fox, dedicada exclusivamente ao tema, revelam que entre as pessoas diagnosticadas, cerca de 10% a 20% têm 50 anos ou menos. A doença que é tradicionalmente relacionada ao envelhecimento, pode atingir também pessoas adultas e, até mesmo, jovens.







Chamado de Parkinson juvenil, o quadro não se difere em relação às causas. "Assim como nos pacientes mais velhos, a doença de Parkinson está associada à degeneração de uma área do sistema nervoso central, que chamamos de substância nigra, resultando em menor produção de dopamina. Atualmente, existem várias mutações genéticas descritas e associadas a essa degeneração", explica Ana Dalmônico, neurologista do Pilar Hospital, em Curitiba.

