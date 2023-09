Pediatra alerta para cuidados com bebês e crianças em dias de calor extremo

Dias ensolarados e previsão de temperaturas acima dos 40 graus. A notícia de uma onda extrema de calor acende o alerta para os cuidados com a saúde, especialmente dos idosos, bebês e crianças. A exposição ao sol e às altas temperaturas podem causar problemas como insolação, desidratação, queimaduras solares e, em alguns casos, ser fatal.





Para proteger os bebês e as crianças durante os dias mais quentes, a médica pediatra do São Francisco Instituto Vida, Karen Gisele Ferreira de Souza, orienta a utilização do filtro solar, com fator de proteção 60, no mínimo, a partir dos três meses de vida. Os recém-nascidos não devem ser expostos ao sol e ao calor durante os próximos dias, para evitar riscos de insolação e desidratação.

“Pode ser usado o produto de qualquer marca que seja dermatologicamente testada e aprovada para uso em bebês e crianças. É importante sempre testar, antes, o filtro na parte interna do braço ou na coxa da criança para identificar risco de alergia”, explica.





Outra recomendação importante é usar roupas com proteção solar e lembrar de reaplicar o filtro a cada quatro horas ou sempre após o banho de mar ou piscina.

Bebês e crianças podem ser expostos ao sol, no máximo, até as 9h30 ou após as 16 horas, seja na praia, na piscina ou mesmo no parquinho. Karen ressalta que, entre 10h e 15h30, ocorre muita incidência solar, que pode causar queimaduras de segundo grau e bolhas na pele da criança, com risco aumentado para câncer de pele na vida adulta.





A médica aponta que o calor e o mormaço também são prejudiciais à saúde, ainda que as crianças não estejam diretamente expostas ao sol, por exemplo, dentro da água, embaixo do guarda-sol ou barraca na praia ou no campo.

