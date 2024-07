Pesquisa de doutorado da UEM sobre esclerose múltipla busca voluntários

O Departamento de Educação Física da UEM (Universidade Estadual de Maringá) reunirá, nesta segunda (29) e quarta-feira (31), às 19h30, no Bloco M05, os voluntários inscritos para participar do estudo “Exercício físico em indivíduos vivendo com esclerose múltipla: aspectos psicofisiológicos”.





O projeto é a tese de doutorado do Programa de Pós-Graduação Associado UEM-UEL em Educação Física, que investiga se o exercício físico pode ocasionar melhorias nos aspectos imunológicos, psicológicos e funcionais em indivíduos que estão vivendo com a doença.



A professora orientadora do projeto, Luciane Cristina Arantes, explica que as pessoas com esclerose múltipla que ainda não se inscreveram podem participar de uma das reuniões para conhecer o projeto e se inscrever.





“Quem ainda não tomou a decisão poderá vir em um dos dias para conhecer como será a dinâmica do estudo, a rotina dos exercícios físicos. Nestes dias vamos detalhar a pesquisa e tirar todas as dúvidas.” Mais informações pelo 44 9934-9527.

