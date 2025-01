Prefeitura de Cambé assina ordem de serviço para construção de Pronto Atendimento Municipal

A ordem de serviço para construção do Pronto Atendimento Municipal de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) foi assinada nesta quinta-feira (9) pela Prefeitura Municipal. A nova unidade de saúde será erguida na Rua Alpineu Dutra de Souza, esquina com a Rua Rio Tietê, no Jardim Santo André, local onde foi realizada a cerimônia de assinatura.





Na primeira etapa do projeto, serão investidos R$ 4.446.829,82 em parceria com o Governo do Estado. Posteriormente, a Prefeitura fará uma segunda etapa da obra, com projeto que já está sendo desenvolvido.

O PAM ocupará uma área de 4.400,81 m², com o prédio principal tendo 856 m², mais estacionamentos públicos e de funcionários, áreas técnicas, área reservada para ampliação futura, pátio de serviços e praça. A obra será executada pela empresa Ambrozim & Candido Construtora e Engenharia LTDA.





O Pronto Atendimento Municipal vem também para desafogar o serviço de saúde e ofertar alguns atendimentos de emergência com mais qualidade. Com isso, a estrutura do, hoje, Pronto Atendimento 24H será instalada nesse novo local, e o Maria Anideje passará a ser exclusivamente uma Unidade Básica de Saúde.

“Esse é um dia muito importante para a nossa cidade, com essa obra que vai atender essa grande região do Santo Amaro, Silvino, Bandeirantes. É um projeto planejado para melhorar a saúde do cambeense, porque saúde para a gente é prioridade”, salientou o prefeito Conrado Scheller.





A secretária de Saúde, Talita Bengozi Gozi, explica que o PAM não traz só melhorias para o cambeense, como também para servidores municipais. “Essa é uma obra bastante esperada, pois agora teremos um espaço adequado, seguindo as normas sanitárias, para o bom atendimento com qualidade dos pacientes e também um ambiente favorável para os servidores. O PAM vai trazer mais agilidade, conforto e, com certeza, uma resolutividade aos problemas da população daquela região”.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)