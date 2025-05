Prefeitura de Cambé promove plantão com vacinação, dentista e exames neste sábado

Visando garantir mais uma a oportunidade de acesso a atendimentos de saúde, a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) promoverá mais um plantão de atendimento à saúde neste sábado (31), das 8h às 17h. Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município irão contar com vacinação, atendimento odontológico de pacientes agendados e coleta de exame preventivo para as mulheres.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Entre os serviços estão a atualização da caderneta de vacinação, vacina de dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e vacinas de influenza para o público geral acima de seis meses; coleta do exame preventivo do câncer de colo de útero para mulheres; e atendimento odontológico para pacientes agendados. É só comparecer a UBS mais próxima com documento com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.





Publicidade

A vacinação e coleta do exame preventivo não precisam de agendamento. No entanto, para atendimentos odontológicos, caso não haja disponibilidade de procurar a Unidade durante a semana, é preciso deixar o nome em uma UBS, e as equipes irão agendar para algum sábado e comunicar sobre a consulta. O serviço é destinado para crianças e adultos.





Publicidade

A secretária municipal de Saúde Pública, Talita Bengozi, reforça o pedido para a população procurar a unidade para se vacinar, principalmente contra a vacina da gripe.





Publicidade

“Lembrando que a vacina da gripe previne contra as formas mais graves das gripes. E dessa forma, as pessoas ficam protegidas de pegarem uma gripe forte ao ponto de ficarem hospitalizadas e internadas. Muita gente fala que pegou gripe mesmo tomando a vacina, mas com certeza não ficou internado, não desenvolveu uma pneumonia. Estamos vivendo um momento muito delicado no Paraná, os hospitais estão superlotados, as UPAs, os nossos pontos de atendimento e isso em toda região. Pontos, tanto privados quanto públicos, estão registrando aumento das transmissões das doenças respiratórias", disse.





Publicidade

"Por isso, reforçamos o pedido à população. Nossos índices de vacinação continuam baixos, e quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas doentes e menos transmissão. E agora, com a chegada desse inverno, desse friozinho que está chegando, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, e a transmissão aumenta ainda mais. Então a gente pede a colaboração. Procurem uma unidade e se vacinem contra a gripe”, continuou.