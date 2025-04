Prefeitura de Londrina convoca profissionais para saúde aprovados em concurso

O prefeito Tiago Amaral (PSD) e a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, anunciaram neste sábado (15) a convocação de 436 profissionais da saúde que foram aprovados em concurso realizado pela Prefeitura de Londrina. Eles vão ocupar vagas em diferentes funções que vinham sendo desempenhadas por temporários.







Essa era uma cobrança dos aprovados nos últimos processos seletivos. Durante sua posse, no dia 7 de março, Feijó ressaltou que a recomposição do quadro de servidores da Saúde era uma necessidade - e um interesse da administração, que tem um déficit de quase 1,5 mil servidores no setor. A secretária já havia adiantando que essas vagas seriam preenchidas no curto prazo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Temos quase 440 vagas já pleiteadas junto ao prefeito, em análise na Fazenda e Planejamento, para podermos convocar mais pessoas e recompor parte do quadro defasado. Fizemos toda uma revisão orçamentária e financeira para remanejar e justificarmos as vagas para contratação”, disse Feijó na sua posse.





Procurada pela reportagem, a Prefeitura disse que vai divulgar uma tabela com todas as funções que serão contempladas com a convocação.

Publicidade





CIRURGIAS





O prefeito Tiago Amaral também garantiu que começa em março o mutirão para diminuir a fila de cirurgias eletivas na cidade, que será realizado com recursos do programa Opera Paraná, do governo do Estado, e deverá atender cerca de oito mil pessoas.





Outra novidade é o início do atendimento pediátrico 24 horas no PA (Pronto Atendimento) do Leonor nesta segunda-feira (17). É a primeira ação da Rede Carinho, que busca desafogar o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e descentralizar o atendimento na cidade.