Prefeitura de Londrina deve abrir novo concurso público na saúde

O secretário de saúde Felippe Machado, anunciou nesta segunda-feira (17) que a Prefeitura de Londrina deverá abrir novo concurso público com edital para a contratação de 28 profissionais de saúde de diversas áreas. A assinatura do decreto foi feita pelo prefeito Marcelo Belinati (PP). A data da prova e os detalhes do edital do concurso ainda não foram divulgados.





"Essa medida reforça nosso comprometimento em fortalecer o sistema de saúde municipal e garantir um atendimento de qualidade para todos os cidadãos. A convocação abrange diferentes áreas essenciais para o cuidado da população, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde", escreveu Machado nas redes sociais.

Publicidade

Publicidade





Segundo o secretário de saúde de Londrina, esses profissionais desempenharão um papel fundamental no fortalecimento do sistema de saúde da cidade, oferecendo cuidados de qualidade e promovendo a saúde da comunidade. "Eles contribuirão pargarantir um atendimento integral e humanizado aos munícipes."





Machado destacou a importância da ampliação do quadro de servidores para garantir um atendimento cada vez melhor e mais abrangente para todos os munícipes. "Juntos, construiremos um sistema de saúde sólido e eficiente, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida de nossa cidade".